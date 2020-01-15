Maltepe'de yarıyıl tatilinde çocuklara şenlik var - Son Dakika
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Maltepe'de yarıyıl tatilinde çocuklara şenlik var

7 saat önce

Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilinde ilçedeki çocuklara muhteşem bir "Sömestr Çocuk Şenliği" düzenlemeye hazırlanıyor.

Maltepe'de yarıyıl tatilinde çocuklara şenlik var, System.String[]

Maltepe Belediyesi, yarıyıl tatilinde ilçedeki çocuklara muhteşem bir "Sömestr Çocuk Şenliği" düzenlemeye hazırlanıyor. 18 Ocak Cumartesi günü başlayıp, 2 Şubat Pazar günü sona erecek olan şenlikte dünyaca ünlü çocuk masalı kahramanları, sevilen çizgi film karakterlerinin maceraları, eğitici ve eğlendirici oyunlar sahnelenecek. Minikler etkinliklere aileleriyle birlikte ücretsiz olarak katılabilecekler.


Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şenlikte, tiyatro oyunlarının yanı sıra film gösterimleri de yapılacak. Şenlik süresince gün boyu animatörler eşliğinde yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımı, maskot gösterileri de yapılacak.


Şenlik "Küçük Prens" ile başlayacak


Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Küçük Prens ile açılacak şenlikte, Tiyatro Yeniden "Küçük Prens ve Çiçek" isimli oyunu minik izleyicilerle buluşturacak. Dünyaca ünlü çizgi film karakterleri Sylvester ve Tweety'nin maceralarının tiyatroya uyarlanmış şekli sahneye taşınacak. Geleneksel Türk kültürünün en önemli ögelerinden biri olan gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'ü minik izleyicilere tanıtacak "Hacigöz ve Kravat" isimli oyunun gösterimi yapılacak. Şenlik kapsamında Tiyatro Yeniden "Uçmak İstiyorum", "Cesur Farecik Cik Cik", "Kırmızı Başlıklı Kaz", "Herşey Elimizde", Eskimoda Çocuk "Eskimoda Çocuk Şarkıları ve Maskot Cicoz", Maltepe Belediye Tiyatrosu "Güneş Kasabası Sirki", Mavi Kumpanya "İhtiyar Kedi", "Hacigöz ve Kravat", "Baloncu Bobo", Uygur Çocuk Tiyatrosu "Burnunu Kaybeden Palyaço", Sarıyer Belediye Tiyatrosu "Esrarengiz Müzik Kutusu" isimli oyunlarıyla minik izleyicilerin karşısına çıkacak.


Öğretici animasyon ve sinema filmleri


Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" isimli 2016 yapımı animasyon ve komedi filminde minikler keyifli bir yolculuğa çıkacak. Árni Ásgeirsson'un yönettiği "Puloi-Asla Yalnız Uçmayacaksın" isimli animasyon filminde minikler Puloi'nin heyecan dolu maceralarını merakla izleyecek. Yönetmenliğini Leon Din'in üstlendiği 2018 yapımı "Ayı Kardeşler" isimli animasyon filmi de minik izleyicilerle buluşacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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