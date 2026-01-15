Manavgat OSB Yatırım Süreci Görüşüldü

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı makamında ziyaret etti. Güngör, ziyarette Manavgat OSB'nin yatırım sürecini görüştüklerini söyledi.

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte ziyaret ettiği Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Manavgat OSB planlaması, projenin son durumu ve yatırım sürecini görüştü. Görüşmede ayrıca Manavgat OSB'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi destekleri kapsamına alınarak, ihale sürecinin başlatılması da ele alındı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, Manavgat'ın üretim gücünü artıracak stratejik bir projeyi hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Güngör, "Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve katma değer sağlayacak önemli yatırımların önü açılacaktır. Hedefimiz, OSB'nin 2026 yılı içerisinde yatırım sürecine girmesini sağlayarak Manavgat ekonomisine güçlü bir ivme kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Güngör, Manavgat OSB'nin sadece sanayi alanında değil, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından da kritik bir rol üstleneceğini dile getirdi. Manavgat OSB'nin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Güngör, verilen desteklerin Manavgat iş dünyası açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı. - ANTALYA