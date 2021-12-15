Manavgat'ta son 1 ayda sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ayda ev yapımı alkolden zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan 4 kişi de entübe edildi. Sahte alkol sattığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Manavgat'ta 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasındaki 1 aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişi, ev yapımı alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H.K., G.Ö. ve M.Y. isimli 3 kişi yaşamını yitirirken, E.Ö., E.T., H.S. ve A.Ç.'nin entübe edildiği, 1 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi. İş yerinde sahte içki sattığı belirlenen M.O. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. M.O.'nun alkol ve yaptığı içkinin aromasıyla kitlerini İstanbul'dan bir firmadan kargo aracılığıyla getirttiği belirlendi. Kargo firmasına giden güvenlik güçleri, M.O. adına gelen pakette 15 litre alkol, aroma ve kit ele geçirdi. İçkilerin yapıldığı alkolün İstanbul'dan alındığı firmayı ve yerini belirleyen güvenlik güçleri, firma yetkililerinden H.A.'yı havalimanında yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakaladı. H.A., adli işlemler için Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

250 litre kaçak içki ele geçirildi

Diğer taraftan Yayla Mahallesi'nde ev yapımı içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen S.E.'nin evinde cumhuriyet savcısının izni ile arama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 250 litre şişelenmiş viski, rakı ve votka, içki yapımında kullanılan kit ve aroma ile çok sayıda içki doldurulmaya hazır boş şişe ele geçirdi. - ANTALYA