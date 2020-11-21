Manavgat'ta yanan orman alanında kaçak kesim yapıldığı belirlendi - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü. Bölgede yapılan incelemede kaçak ağaç kesimi yapıldığı ortaya çıktı.

Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın söndürme kulesi tarafından verilen ihbar üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 7 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.Yangın bölgesinde yapılan incelemede kaçak kesim yapıldığı tespit edildi. Ormandaki kaçak kesim ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.