Son Dakika Haberleri: Manchester United, Paris'te Zoru Başardı

Manchester United, Paris'te Zoru Başardı

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, evinde aldığı 2-0 mağlubiyetin ardından Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Manchester United, Paris'te Zoru Başardı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, evinde aldığı 2-0 mağlubiyetin ardından Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 yendiği Manchester United'ı rövanş mücadelesinde sahasında konuk etti. İngiliz ekibi, 2. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 12. dakikada Bernat ile Manchester United'ı cevap verdi maçta skor 1-1'e geldi. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla konuk takım soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da tempo düşmezken, Manchester United, 90+1. dakikada VAR'ın da uyarısıyla penaltı kazandı. 90+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Rashford topu ağlara yollayarak, skoru 3-1'e getirdi ve İngiliz ekibini bir üst tura çıkardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

Manchester United, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United, PSG'yi 3-1 Yenerek Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 03:26:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester United, Paris'te Zoru Başardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]