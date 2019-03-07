Manchester United, Paris'te Zoru Başardı
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, evinde aldığı 2-0 mağlubiyetin ardından Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United
, evinde aldığı 2-0 mağlubiyetin ardından Paris Saint Germain
'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
PSG, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 yendiği Manchester United'ı rövanş mücadelesinde sahasında konuk etti. İngiliz ekibi, 2. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 12. dakikada Bernat ile Manchester United'ı cevap verdi maçta skor 1-1'e geldi. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla konuk takım soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da tempo düşmezken, Manchester United, 90+1. dakikada VAR'ın da uyarısıyla penaltı kazandı. 90+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Rashford topu ağlara yollayarak, skoru 3-1'e getirdi ve İngiliz ekibini bir üst tura çıkardı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
Manchester United, PSG'yi 3-1 Yenerek Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu
Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı