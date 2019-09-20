Manisa 2 yıl önce 4 fidan dikti şimdi tonlarca üretiyor

2 yıl önce 4 fidan dikti şimdi tonlarca üretiyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki İsmail Eroğlu, şeker hastası olan amcasına şifa olması amacıyla 2 yıl önce 4 fidan ile başladığı pepino meyvesi üretiminde bugün 4 dönümlük serasında yılda 40 ton mahsül alıyor. Eroğlu, ürettiği pepino meyvelerini aracılar vasıtası ile Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere pek ülkeye ihraç ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde televizyon üreten bir fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası İsmail Eroğlu, şeker hastası olan amcasının oğlunun sağlığına nelerin iyi gelebileceğini öğrenmek için internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 2 yıl önce 4 fidan edindi. Evinin bahçesinde saksında yetiştirdiği bu fidanlardan elde ettiği pepino meyvelerini amcasının oğluna yedirdi.

Çevresinden gelen talepler üzerine Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Anavatanı Güney Amerika olan meyvenin yetişme iklimine göre, Hacırahmanlı Mahallesi'nde kapalı bir sera kurdu. Eroğlu, işi büyütünce fabrikadaki işini bıraktı. Türkiye'nin ve yurtdışının farklı bölgelerinden gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, bugün 4 dönümlük serasında 20 tona yakın pepino üretimi yapıyor. Bu yıl 15 Eylül itibari ile pepino meyvesinin hasatına başladığını belirten Eroğlu, hasadın 5 Ekim'e süreceğini söyledi.

'FAYDASINI ÖĞRENEN BİZİ ARIYOR'

Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da siparişler aldığını ifade eden İsmail Eroğlu, 4 dönümlük seradan toplam 20 ton ürün aldığını, kilosunu da 10 - 15 lira arasında sattığını söyledi. Eroğlu, şöyle dedi Pepino kavunu olarak da bilinen pepino meyvesini, biz alternatif ürün olarak üretmeye başladık. 6 ayda bir hasat ediyoruz ve şuan da 6'ncı aydayız. Sararmış olanlar ermiş, pepinodur. Pepinoyu Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiği için birçok şehirden arıyorlar. Aracılar vasıtasıyla Makedonya, Ürdün ve İsviçre'ye kadar gönderiyoruz. Faydasını bilen ve öğrenen insanlar bizi arıyor. Pepino bilindiği gibi Güney Amerika'nın Peru ülkesinden gelmektedir. Fakat burada üretim yoğun değil. Biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türkiye'de rahatlıkla yetişen bir bitki. Ayrıca bir çok hastalığa faydalı olduğu için üretimini arttırmak bizler için büyük avantaj sağlayacaktır. 4 dönümlük seradan toplamda 20 ton ürün almaktayız. Kilosunu ise 10 ile 15 lira arasında satıyoruz.