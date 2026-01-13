Manisa'da 2026 Hedefleri Değerlendirildi - Son Dakika
Manisa'da 2026 Hedefleri Değerlendirildi

13.01.2026 14:20
Vali Özkan başkanlığında yapılan toplantıda, Manisa'nın 2026 hedefleri ve kamu güvenliği ele alındı.

Manisa'da düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik hedefler değerlendirildi.

Manisa Öğretmenevi'nde, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Toplantıda geçen yıl kentte yürütülen çalışmalar, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve öncelikli hedefler görüşüldü, kamu düzeni ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, çevresel riskler, su tasarrufu, orman yangınlarıyla mücadele ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi konular ele alındı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutuna dikkati çeken Vali Özkan, önleyici ve sosyal destek temelli uygulamaların önemini vurguladı.

Özkan kamu düzeni ve güvenliğin temel öncelikler arasında yer aldığını belirterek, şehir merkezi ile kırsal alanlardaki güvenlik uygulamalarının titizlikle devam etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının sonunda Vali Özkan kaymakamlara sahadaki uygulamaların yakından takip edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin kararlılıkla sürdürülmesi talimatı verdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Manisa, Çevre, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
