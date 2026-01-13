Manisa'da 2026 Hedefleri Değerlendirildi

Manisa'da düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik hedefler değerlendirildi.

Manisa Öğretmenevi'nde, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Toplantıda geçen yıl kentte yürütülen çalışmalar, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve öncelikli hedefler görüşüldü, kamu düzeni ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, çevresel riskler, su tasarrufu, orman yangınlarıyla mücadele ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi konular ele alındı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutuna dikkati çeken Vali Özkan, önleyici ve sosyal destek temelli uygulamaların önemini vurguladı.

Özkan kamu düzeni ve güvenliğin temel öncelikler arasında yer aldığını belirterek, şehir merkezi ile kırsal alanlardaki güvenlik uygulamalarının titizlikle devam etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının sonunda Vali Özkan kaymakamlara sahadaki uygulamaların yakından takip edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin kararlılıkla sürdürülmesi talimatı verdi.