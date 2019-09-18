Manisa'da mısır hasadı başladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, mısır hasadı döneminin başlaması dolayısıyla mısır üretimi yapılan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Manisa'da bu yıl 250 bin dekar alandan 350 bin ton mısır rekoltesi beklediklerini kaydeden ve üreticilerle bir araya gelen Öztürk, verimli bir hasat sezonu geçirebilmeleri için çiftçileri belirli konularda uyardı.



Müdürlük olarak üreticilerden beklentilerinin, sertifikalı tohum kullanmaları, bitkinin ihtiyacı olan gübreyi toprak analiz sonuçlarına göre vermeleri, basınçlı sulama sistemini özellikle de damla sulama sistemini kullanmaları olduğunu kaydeden Öztürk, dane kaybını en aza indirebilmek için de biçerdöver operatörlerinin de çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.



Manisa'da 350 bin ton mısır rekolte bekleniyor



Manisa'da bu yıl yaklaşık 250 bin dekar mısır ekiliş alanından yaklaşık olarak 350 bin ton ürün beklediklerini belirten Öztürk; "İl ve ilçe müdürlüğümüzde çalışan teknik personellerimizce biçerdöverle yapılan hasatlar sürekli kontrol edilmekte olup, müdürlüğümüzün belirlediği müsaade edilebilir dane kayıp oranı yüzde 2'dir. Çiftçilerimiz mısırlarını biçerdöverle hasat ettirirken özellikle dane kayıp oranlarını arazilerinde kontrol etmelidirler. Bunu basitçe örnekleyecek olursak ortalama dekara 1.500 kilogram verim beklenen mısır arazisinde, biçerdöver iş genişliği baz alınarak enlemesine 3 ayrı 1'er metrekarelik alan belirlenip bu alandaki tane kayıplarının ortalaması alınmalıdır. Ortalamada bulunacak kayıp dane sayısı maksimum 80'i geçmemelidir. Bu da dekarda yaklaşık 25 kilogram kayba tekabül etmektedir. Bu kayıp müsaade edilebilir üst sınırdır. Biçerdöver operatörleri dane kaybını sıfıra yakın bir seviyeye indirmeli, bunun için de operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı ve olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemelidir. Sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olduğundan hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli ve elekler sık sık temizlenmelidir. Dane kaybını en alt seviyeye indirebilmek için biçerdöverlerin belgeli operatörlerce kullanılmalıdır. Çiftçilerimiz operatör belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalıdır. Çiftçi, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan operatörleri İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirmelidir. Hasat döneminin çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ürünlerinin bol kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA