Manisa\'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gelenbe Mahallesi Şehit Tahir Aymaz Caddesi'nde tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, yalnız yaşayan Mustafa G.'ye ait müstakil evden alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.