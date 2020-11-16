Toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan minibüsteki 8 öğrenci hafif yaralandı.
Üniversite hazırlık kursu için Turgutlu ilçesinden aldığı lise öğrencilerini Manisa'ya getiren Adnan Enaz'ın kullandığı 45 J 6510 plakalı servis minibüsü, Şehzadeler ilçesindeki yeni garaj yakınlarında yoldan çıktı.
Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak duran minibüsteki 8 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin hafif yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi.
- Kaynak: AA
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