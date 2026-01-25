Manisa FK, İstanbulspor\'u 1-0 Yendi

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Alpaslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Cissokho, Toure, Adekanye (Dk. 67 Vargas), Lindseth (Dk. 90+4 Ada İbik) Yusuf Talum, Diony
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Mustafa Sol), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 80 Duhaney), Loshaj (Dk. 85 Krstovski), Mamadou (Dk. 46 İsa Dayaklı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 80 Cham)
Gol: Dk.35 Yusuf Talum (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+8 Yusuf Talum (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Ayberk Karapo, Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 90 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 28 Yusuf Ali Özer, Dk. 45+1 Sambissa (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
