Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 12 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile ortak icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik kontrolünde A.K. (35) isimli şahsın Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Eski cami imamı olduğu öğrenilen şahıs zor kullanılmadan gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da FETÖ'den yakalaması bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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