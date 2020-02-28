Manisaspor'un kader günü - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisaspor'un kader günü - Son Dakika Spor

Manisaspor'un kader günü

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sırada yer alan Manisaspor, yarın düşme hattının bir basamak üzerindeki Şile Yıldızspor'u ağırlayacak.

Manisaspor'un kader günü, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sırada yer alan Manisaspor, yarın düşme hattının bir basamak üzerindeki Şile Yıldızspor'u ağırlayacak.

Borçları nedeniyle aldığı puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla üst üste 2 sezondur küme düşen siyah-beyazlı ekip, 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı kazanamadığı takdirde bitime 8 hafta kala profesyonel kategoride kalma umutlarını yitirecek. Kalan periyotta 36 yıl sonra amatör kümeye düşmemek için mucizeden fazlasına ihtiyaç duyan Manisaspor'un 0, 15'inci basamaktaki Şile'nin ise 25 puanı bulunuyor. Manisaspor, son olarak 1984 yılında amatör kümede yer alıp o sezon 3'üncü Lig'in tekrar kurulmasıyla profesyonel lige döndü. 36 yıldır bir daha dibi boylamayan siyah-beyazlılar, 2005-2008 ve 2009-2012 seneleri arasında Süper Lig'de boy gösterdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara 19 Mayıs Stadı, Manisaspor, Şile, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?" TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Son Dakika Haberleri
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisaspor'un kader günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]