Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin YKS kursları için başvurular başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin YKS kursları için başvurular başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursları başvuruları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin YKS kursları için başvurular başladı, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursları başvuruları başladı. 23 Eylül'de başlayan başvuruların 7 Ekim'de sona ereceği belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Merkezi öğrencileri için üniversiteye girişte uygulanmakta olan TYT ve AYT sınavlarına yardımcı olmak amacıyla YKS kurslarına kayıtları başlattı.

Kurslarla öğrencilerin hedefledikleri meslek gruplarına ulaşmaları ve kentteki eğitim standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, "İstediğin Dersi Seç" sloganı ile başvuruları başlayan Türkçe, matematik, coğrafya, felsefe, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden herhangi birini seçebilecekleri gibi tüm derslere de katılabileceği belirtildi.

Eğitimlerin başlamasıyla öğrencilere, YKS konu anlatımlı ve soru çözüm kitapları ücretsiz dağıtılacak.

Pandemi süreci kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilerek, her derslik için 10 öğrenci olacak şekilde eğitimler verilecek.

Kursa kayıtlar 7 Ekim'e kadar Gençlik Merkezinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin YKS kursları için başvurular başladı - Son Dakika

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