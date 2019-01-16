Son Dakika Haberleri: Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Talayhan ve Nusaybin Teşkilatı İstifa Etti

Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Talayhan ve Nusaybin Teşkilatı İstifa Etti

27 dakika önce

Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi partiden istifa etti.

Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Talayhan ve Nusaybin Teşkilatı İstifa Etti, System.String[]
Mardin'de CHP İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi partiden istifa etti.

CHP Nusaybin İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Berat Talayhan, İl Başkan Yardımcılığı yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı. Talayhan ile birlikte CHP'den 27'nci Dönem Mardin Milletvekili Adayı olan kardeşi Abdulkerim Talayhan ve ilçe teşkilatı üyesi bazı partililer de istifa etti.

Berat Talayhan, 120 kişiden oluşan yönetim ve üyelerin tamamının partiden istifa edeceğini söyledi. Talayhan, CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Kardeşim 27'nci Dönem milletvekili adayıydı. Büyük ağabeyim Nusaybin İlçe Başkanıydı. İl Başkan Yardımcısı, milletvekili adayı ve Nusaybin ilçe yönetimi olarak hepimiz CHP'den istifa ediyoruz. Göreve başladığımızdan beri maddi ve manevi durumlardan, hiçbirinden kaçmadık. Görevimiz neyi gerektiriyor ise ben, kardeşlerim, Nusaybin İlçe Başkanlığı, Nusaybin ilçe yönetimi ve üyeleriyle birlikte her şekilde en iyisini yaptık. Ama İl Başkanı başta olmak üzere bulunduğumuz duruma dair teşkilattan hiçbir destek alamadık. Yolumuz Atatürk yoludur. Hiçbir zaman şaşmaz ancak bu koşullarda CHP'deki pozisyonumuzdan istifa ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

Politika
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