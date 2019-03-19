Son Dakika Haberleri: Mardin'de Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 650 gram esrar bulundu.

Mardin'de Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 650 gram esrar bulundu.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında il güzergahı kullanılarak uyuşturucu nakledeceği değerlendirilen bir kamyon takibe alındı.

Drone ile yapılan takip sonucu durdurulan kamyonda dedektör köpeklerin de katıldığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş, paketler halinde 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan kamyon sürücü S.Ö, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:16 Kaynak: AA

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