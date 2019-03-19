Mardin'de Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 650 gram esrar bulundu.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde "drone" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kilo 650 gram esrar bulundu.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında il güzergahı kullanılarak uyuşturucu nakledeceği değerlendirilen bir kamyon takibe alındı.
Drone ile yapılan takip sonucu durdurulan kamyonda dedektör köpeklerin de katıldığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş, paketler halinde 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan kamyon sürücü S.Ö, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:16 Kaynak: AA
İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti
Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!
Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek
Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz