Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, 679 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularından oluşan 47 operasyonel timin görev aldığı bildirilen açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Operasyonları', halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK 'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Mardin'de "Eren Abluka-20 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca" operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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