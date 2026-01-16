Mardin'de Geleneksel Şifalı Bitkilere İlgi Artıyor - Son Dakika
Mardin'de Geleneksel Şifalı Bitkilere İlgi Artıyor

16.01.2026 15:03
Gökçeoğlu ailesi, kış aylarında şifalı bitkilere olan talebi ve faydalarını anlattı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de üç kuşaktır aktarlık mesleğini sürdüren Gökçeoğlu ailesi, özellikle kış aylarında artan şifalı bitkilere olan ilgiyi ve geleneksel ürünlerin faydalarını anlattı. İbrahim Gökçeoğlu, "Kış aylarında şu anda çok rağbet arttı. Genellikle çubuk tarçın, çiçek ıhlamurumuz, Mardin'de yetişen dardağan tüketiliyor. Genel olarak kış aylarında bunu dövüyoruz. Makinede çekiyoruz. Sütle beraber haşlayıp bunu içiyoruz. Kuru öksürük, astım, bronşit varsa çok iyi geliyor" dedi.

Mardin'de üç kuşaktır aktarlık mesleğini sürdüren Gökçeoğlu ailesi hem doğal ürünlere olan talebi hem de bölgenin bitkisel zenginliğini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. İşletmeyi üçüncü kuşak olarak devam ettiren İbrahim Gökçeoğlu, şunları söyledi:

"Üçüncü kuşak olarak işletiyorum burayı. Dededen babaya, babadan oğula. Kış aylarında şu anda çok rağbet arttı. Genellikle çubuk tarçın, çiçek ıhlamurumuz, Mardin'de yetişen dardağan tüketiliyor. Genel olarak kış aylarında bunu dövüyoruz. Makinede çekiyoruz. Sütle beraber haşlayıp bunu içiyoruz. Kuru öksürük, astım, bronşit varsa çok iyi geliyor. Özellikle kuru öksürüğün kesmede birinci. Onun haricinde hatmi çiçeğimiz var. Bu da Mardin'de yetişen güzel bitkilerden bir tanesi. Bunu da sütün içinde haşlayıp ciğerdeki balgamı söküyor, bronşları açıyor, göğsü rahatlatıyor

"Vücut direncini artırıyor"

Ada çayı var, bunu da genellikle kış aylarında çay gibi demleyip kullanıyorlar. Öksürük, bronşit, soğuk algınlığı, astım için. Taze zencefilimiz var. Bu da öksürük, bronşit, soğuk algınlığı ve bazı rahatsızlıklara iyi geliyor. Ekşi çayımız var, hibisküs. Bunu da aynı çay gibi demleyip kışın içiyoruz. Vücut direncini artırıyor. İçinde C vitamini var. Bunun haricinde Mardin'de yetişen tane sumağımız, tane kişniş dağ kekiğimiz var. Bunlar doğal ve organik olduğu için rağbet görüyor. Alım gücü kişiye göre değişiyor. Kimi alabiliyor, kimi alamıyor. Parası olan alabiliyor, sorun etmiyor. Ama genel olarak ekonomik artışlardan dolayı bazıları alamıyor. Onun için biz elimizden gelen yardımı yapıyoruz."

Baba Mehmet Gökçeoğlu ise "Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Babadan oğula. Özellikle bu çayları soracak olursanız, tarçınımız var. En güzel çaylarımız var. Misk çayımız var. Hemen hemen tüm bronşları açar. O yüzden tercih ediyoruz. Bu sayede rağbet görüyorum. Bunlar bildiğimiz ürünler zaten" dedi.

Kaynak: ANKA

