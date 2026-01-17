Mardin'in Mazıdağı ilçesinde karnelerini aldıktan sonra buz tabakasının kırılması sonucu gölde hayatını kaybeden iki çocuk toprağa verildi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde dün karnelerini alan Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9), okul dönüşünde oyun oynamak için göl yüzeyinde oluşan buz tabakasının üstüne çıkıp, kırılma sonucu gölde kalarak hayatlarını kaybetmişti. Çocuklar, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. - MARDİN
Mardin'de İki Çocuk Buzda Can Verdi
