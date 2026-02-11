Mardin'de Mevzuat Toplantısı - Son Dakika
Mardin'de Mevzuat Toplantısı

Mardin\'de Mevzuat Toplantısı
11.02.2026 10:59
Mardin'de, çevre ve şehircilik alanında mevzuat toplantısı gerçekleştirildi, uygulama imar planları görüşüldü.

Mardin'de çevre ve şehircilik alanında mevzuat toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, belediyelerin teknik müdürleri ile teknik kadrolarının başta İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun, Belediye Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine riayet edilmesi gereken tüm mevzuatlar kapsamında uygulama imar planları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci, şehrin yaşam kalitesinde belediyelerin teknik kadrolarının etkisinin tartışılmaz olduğunu ve bu konuda belediyelerden duyarlılık beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Mardin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Mevzuat Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
