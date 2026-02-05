Mardin\'de Park Halindeki Araç Yandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kabala Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN