Mardin'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

08.12.2025 11:00  Güncelleme: 11:53
Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sağanak sonrası su birikintileri oluştu, iş yerleri suyla doldu.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi ve caddedeki Halı Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı iş yerlerini ise su bastı. Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Bulvarı'nda sağanak ile bazı binaların önü suyla doldu.

MARSU EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARDAKİ SUYU TAHLİYE ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Rögarların tıkanması sonucu biriken sular, kot altındaki iş yerlerini bastı. İş yerlerinde çalışanlar suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı kişilerin rögar kapaklarını kendi imkanları ile açmaya çalıştığı görüldü. Suyla dolan çukura düşen bir motokurye ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu gece saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda biriken yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

