Mardin'de TIR-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

1) MARDİN'DE OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 4 YARALI

MARDİN'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ve 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3'ü ağır, 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.