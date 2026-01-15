Mardin, Kış Aylarında da Turistleri Ağırlıyor

MARDİN) - Mardin, soğuk hava koşullarına rağmen tarihi ve kültürel mirası ile gastronomik zenginliği sayesinde yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kenti ziyaret edenler, özgün dokusuna ve turizm potansiyeline dikkat çekiyor.
Mardin'e ilk defa geldiğini söyleyen Yıldız Alban, "Samsunluyum ama 45 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi için Şanıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan bir tur yaptık. Mardin'e ilk gelişim ama çok sevdim, çok beğendim. Havaların güzel olduğu bir günde gelseydik daha iyi olurdu ama yine de güzel, dolaşıyoruz. Yemekleriniz çok güzel. Sıra gecesine gittik, o da çok güzeldi. Şehrin egzotik bir havası var. Hediyelik eşyalarınız ve her şeyiniz çok güzel" dedi.
Yılda 4-5 kere geldiğini dile getiren Melike Çakıl ise "Mardin'i çok seviyorum, senede 4-5 kere geliyorum. Komşularımı da buraya getirdim, gezdik dolaştık. Güzeldi, onlar da çok beğendi ve tekrar gelmek istiyorlar. Kebaplarını ve kaburga dolmasını yediler. 50 yıldır Kocaeli'de yaşıyorum ama senede 4-5 kez buraya geliyorum. Şimdi de düğünümüz var diye geldim. Yemeklerini çok beğeniyorum. Tabii ki aynı lezzeti, kaburgayı veya işkembeyi Kocaeli'de bulamıyorum. Ancak buraya gelince yiyorum ve çok seviyorum" şeklinde konuştu.
