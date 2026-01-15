Mardin, Kış Aylarında da Turistleri Ağırlıyor

MARDİN) - Mardin, soğuk hava koşullarına rağmen tarihi ve kültürel mirası ile gastronomik zenginliği sayesinde yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kenti ziyaret edenler, özgün dokusuna ve turizm potansiyeline dikkat çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Mardin'de, kış aylarında da turizm hareketliliği devam ediyor. Soğuk havaya rağmen farklı illerden kente gelen ziyaretçiler, Mardin'in tarihi yapıları, kültürel dokusu, yöresel lezzetleri ve misafirperverliği karşısında duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Samsun'dan gelen Gülşah Özsöz, şunları söyledi: "Arkadaşlarımla önce Şanlıurfa'ya, oradan da buraya gezmeye geldik. Mardin tarih kokuyor. Yapılaşması, yerel kıyafetleri ve yiyecekleri ile hepsi çok farklı ve çok güzel. Akşam Reyhani gecesine gittik, o da çok keyifliydi. Çok beğendim, gerçekten çok güzel bir şehir. Bugün de biraz gezeceğiz. İlk izlenimim; çok güzel bir yer olduğu yönünde. Yenişehir tarafından girince şaşırdım tabii ama buraya girince gerçek Mardin'in burası olduğunu anladım. İnanılmaz mistik, çok hoş bir yer. Herkes gelip görsün, gezsin ama bence her yere biraz daha bakılmalı. Tarihi yapılara daha çok özen gösterilmeli. Ben ülkemizin her yerini seviyorum."

Mardin'e ilk defa geldiğini söyleyen Yıldız Alban, "Samsunluyum ama 45 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesi için Şanıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan bir tur yaptık. Mardin'e ilk gelişim ama çok sevdim, çok beğendim. Havaların güzel olduğu bir günde gelseydik daha iyi olurdu ama yine de güzel, dolaşıyoruz. Yemekleriniz çok güzel. Sıra gecesine gittik, o da çok güzeldi. Şehrin egzotik bir havası var. Hediyelik eşyalarınız ve her şeyiniz çok güzel" dedi.

Yılda 4-5 kere geldiğini dile getiren Melike Çakıl ise "Mardin'i çok seviyorum, senede 4-5 kere geliyorum. Komşularımı da buraya getirdim, gezdik dolaştık. Güzeldi, onlar da çok beğendi ve tekrar gelmek istiyorlar. Kebaplarını ve kaburga dolmasını yediler. 50 yıldır Kocaeli'de yaşıyorum ama senede 4-5 kez buraya geliyorum. Şimdi de düğünümüz var diye geldim. Yemeklerini çok beğeniyorum. Tabii ki aynı lezzeti, kaburgayı veya işkembeyi Kocaeli'de bulamıyorum. Ancak buraya gelince yiyorum ve çok seviyorum" şeklinde konuştu.