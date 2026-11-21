Mardinli akademisyenlerin bir araya geldiği buluşmalar dizisinin yedincisi, Haberler.com’un İstanbul’daki ofisinde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur’un konuklarını ağırladığı toplantıya, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da katıldı.

Gündemde Mardin ve gençler vardı

Toplantıda, Mardin’in güzelliklerinin Türkiye’de ve dünyada daha geniş kitlelere tanıtılması için neler yapılabileceği konuşuldu. Okullarda yaşanan saldırılar da akademisyenlerin gündemindeki konular arasındaydı.

Buluşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Ekrem Teymur, akademisyenlerle pek çok alanda detaylı bir istişare gerçekleştirdiklerini anlattı. Teymur’un verdiği bilgiye göre katılımcılar, kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin nasıl korunabileceğini tartıştı. Gençlerin geleceğine ışık tutacak rehberlik çalışmaları ile toplumun yararına olacak ortak fikirlerin projelere dönüştürülmesi de toplantıda öne çıkan diğer başlıklar oldu.

Bu buluşmaların gençlere ilham olacak çalışmalara vesile olmasını ve kalıcı iş birliklerinin temelini atmasını temenni eden Teymur, katılımları için tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Buluşmaya katılan isimler

Buluşmada Prof. Dr. Tahir Şevval Eren, Prof. Dr. Mehmet Muzaffer Ateş, Prof. Dr. Murat Dinçer, Prof. Dr. Alev Atış Aydın, Prof. Dr. Zeynep Yıldız, Prof. Dr. Kadir Esmer, Doç. Dr. Göksel Dalyan Esmer, Doç. Dr. Hasan Cankurt ve Mesut Oran yer aldı.