Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı - Son Dakika

Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı

Mardin'de yaşayan, bilim ve teknoloji tutkusuyla ürettiği projelerle dikkati çeken 18 yaşındaki Markus Acar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle dünyaya açıldı.

Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı, System.String[]

Mardin'de yaşayan, bilim ve teknoloji tutkusuyla ürettiği projelerle dikkati çeken 18 yaşındaki Markus Acar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle dünyaya açıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve bir dönem Deyrulzafaran Manastırı'nda eğitim alan Mardin Fen Lisesi mezunu Acar, bilim ve teknoloji konusundaki ilgisi ve hazırladığı projelerle dikkati çekiyor. Acar, lisede okuduğu sırada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ulusal bilim kampı proje yarışmasında, akıllı şehir planlaması üzerine bir arkadaşıyla geliştirdiği projeyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Geçen yıl yolu TEKNOFEST'te TÜBİTAK ile kesişen Acar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile de uluslararası bir proje beraberliğinde saha çalışması için yaklaşık 10 öğrencilik ekiple Çin'e gitti. Acar, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Merkezinin (CERN) lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada 3 Şilili ve 2 Çinli arkadaşıyla hazırlığı "Parçacık Hızlandırıcılarında Elektron Işınları için Alan Etkili Transistör (FET) Tasarımlarına Dayalı Düşük Maliyetli Grafen Dedektörü" projesiyle finale kaldı.

Kanada'daki McMaster, Columbia, Toronto, Waterloo üniversitelerinden de kabul alan Acar, önümüzdeki yıl McMaster Üniversitesinde okuyacak.

Bakan Varank tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, online görüştüğü Acar'ı tebrik etti. Bakan Varank, görüşmede, "Sizin gibi gençlerin bu alanlara yönelmesi bizim en büyük temennimiz. Sizler için tutku oluşturabilirsek, bir ateş yakabilirsek, sonraki nesiller açısından gerçekten faydalı olacağımızı düşünüyorum. Annene, babana, Mardin'e selamlar. CERN'de de sen ya da Türk ekiplerinden biri kazanır inşallah." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da telekonferansla görüştüğü Acar'ı ve ekibini tebrik ederek, daima yanlarında olacaklarını belirtti ve TÜBİTAK'a davet etti.

"Bizim nice Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz gerekiyor"

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Mardin'de yaşadığını, özellikle son 3 yıldır bilim ve teknoloji tabanlı projelere ve çalışmalara katılmaya gayret gösterdiğini söyledi. Pek çok ulusal ve uluslararası katılımının ve araştırmalarının bulunduğunu ifade eden Acar, ilk kez Mardin Fen Lisesi'nde okuduğu sırada katıldığı ulusal bilim kampı proje yarışmasında üçüncülük elde ettiğini anımsattı. Çeşitli kongre ve proje yarışmalarına katıldığını aktaran Acar, şöyle konuştu:

"2019'un eylül ayında Teknofest'te TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile görüştüm. Davetiyle TÜBİTAK Genel Merkezi ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde bulundum. Destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile uluslararası bir proje beraberliğinde saha çalışması için 10 öğrenci ile Çin'e gittim. Deneyim ve desteklerle son iki yılda Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezi olan CERN'in liseliler arasında düzenlediği yarışmaya takım olarak proje gönderdik. Bu yıl uluslararası bir ekip ile Simes Science Academy olarak katılım gösterdik."

Ekipte kendisinin yanı sıra 3 Şilili ve 2 Çinli öğrenci ile Şilili bir koç bulunduğunu anımsatan Acar, takımı sosyal medya üzerinden iletişime geçerek oluşturduklarını anlattı. CERN'nin 2014 yılından bu yana düzenlediği Beamline For Schools yarışmasına her yıl 200 ile 500 arasında takımın katıldığını belirten Acar, katılım oranına göre finallere 20'ye yakın takımın seçildiğini hatırlattı. Kazanan takımların deneylerini gerçekleştirmek üzere parçacık fiziği merkezine çağrıldığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Bu yıl kazananlar Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan DESY parçacık fiziği merkezinde deneyini gerçekleştirecek. Biz bu yıl kısa listeye girmeyi başardık. Eğer yarışmayı kazanırsak kazanan ilk uluslararası ekip olarak anılacağız. Umarım kazanan takımdan biri oluruz. Takım arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, kısa listeye giren 3 Türk takımımız daha bulunuyor. Bizim takım kazanan takımlar arasında yer almazsa diğer Türk takımlarının kazanmasını çok istiyorum."

Türkiye'de son yıllarda öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin arttığına dikkati çeken Acar, "Bizim nice Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz gerekiyor. İstediğimiz ve desteklendiğimiz zaman başarabildiğimizi herkese gösterdik. En büyük hedefim gelecekte teknoloji alanında çalışmalar yürüten bir şirket kurmak ve dünyada ses getirecek teknoloji liderlerinden biri olmak." diye konuştu.

Hedefine ulaşmak için basamak basamak ilerleyeceğini dile getiren Acar, üniversiteyi Kanada'da okuyacağını bildirdi.

Bütün çalışmalarını bilim ve teknoloji tabanlı sürdüreceğini aktaran Acar, Kanada'daki eğitimi için burs veren herkese teşekkür etti. Markus Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkem ve dünya için nitelikli insan kaynağına dahil olabilmem adına çalışmalarımda doğru adımları atmaya çalışacağım. Yaşıtlarıma ilgi alanları doğrultusunda bilgisi olan kişileri takip etmelerini öneririm ve hedeflerine ulaşmak için izledikleri yolda engelleri aşmalarını, hedeflerinden vazgeçmemelerini isterim. Ben çoğu bilgiyi ve ilhamı tanıştığım ve takip ettiğim kişiler sayesinde alabildim. Hayatımızı bilim ve teknoloji yönlendiriyor."

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Yılmaz Hiçbezmez de Acar'la gurur duyduklarını söyledi.

Manastırda 2 yıl eğitim alan Acar'a maddi ve manevi her zaman desteklerinin olacağını vurgulayan Hiçbezmez, "Markus gibi bir talebemiz olduğu için çok gururluyuz. Kanada'ya gitmesinde katkımız olacak. Süryani cemaati olarak kendi aramızda bir bütçe hazırladık. İnşallah onunla Markus'u Kanada'da okutacağız. Devletine, milletine hayırlı biri olarak geri dönecek. Her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye, Kanada, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
16:58
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti         
15:42
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı         
15:34
Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü         
15:33
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti         
15:19
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı         
15:10
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti         
15:09
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak         
15:05
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı         
14:59
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı         
14:54
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı         
14:53
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:32
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 18:05:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]