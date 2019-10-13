Son Dakika Haberleri: Marinbase Cup'ta final heyecanı!
Son Dakika Spor Marinbase Cup'ta final heyecanı!

Marinbase Cup'ta final heyecanı!

52 dakika önce

Kemer Country'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 92 sporcunun arasında Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Murat Gazioğlu, Hakan Çarmıklı, Mustafa Sarıoğlu ve Hasan Akçakayalıoğlu gibi iş ve cemiyet hayatın önde isimleri yer alıyor.

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Kemer Country'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 92 sporcunun arasında Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Murat Gazioğlu, Hakan Çarmıklı, Mustafa Sarıoğlu ve Hasan Akçakayalıoğlu gibi iş ve cemiyet hayatın önde isimleri yer alıyor. Turnuva bugün saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:49 
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