Marinbase Cup'ta final heyecanı!
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Kemer Country'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 92 sporcunun arasında Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Murat Gazioğlu, Hakan Çarmıklı, Mustafa Sarıoğlu ve Hasan Akçakayalıoğlu gibi iş ve cemiyet hayatın önde isimleri yer alıyor.
Kemer Country'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 92 sporcunun arasında Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Murat Gazioğlu, Hakan Çarmıklı, Mustafa Sarıoğlu ve Hasan Akçakayalıoğlu gibi iş ve cemiyet hayatın önde isimleri yer alıyor. Turnuva bugün saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:49
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