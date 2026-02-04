Marit Björgen Kış Olimpiyatları'nın En Başarılı Atleti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Marit Björgen Kış Olimpiyatları'nın En Başarılı Atleti

04.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveçli sporcu Marit Björgen, Kış Olimpiyatları'nda 15 madalya ile en başarılı isim oldu.

Norveçli sporcu Marit Björgen, Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği madalyalarla organizasyon tarihinin en başarılı ismi olarak ön plana çıkıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporseverler, 2 bin 871 sporcunun madalya mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Oyunlarda 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15 madalya elde eden Norveçli kadın kayakçı Marit Björgen, organizasyonun en başarılı ismi konumunda bulunuyor.

Björgen 5 farklı olimpiyatta 15 madalya kazandı

Kayaklı koşuda mücadele eden Björgen, 5 farklı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi.

Norveçli sporcu, Salt Lake 2002 ve Torino 2006'da gümüş, Vancouver 2010'da 3 altın, 1'er gümüş ve bronz, Soçi 2014'te 3 altın, PyeongChang 2018'de ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla evine döndü.

Björgen, dünya şampiyonalarında ise 18'i altın olmak üzere 26 madalya elde etti.

Biatlonun unutulmaz ismi Björndalen

Kış olimpiyatlarının en başarılı ikinci atleti konumda Ole Einar Björndalen yer alıyor.

Ülkesi Norveç'i biatlonda temsil eden 52 yaşındaki eski sporcu, 6 kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Erkekler biatlonda Nagano 1998 ve Vancouver 2010'da birer, Salt Lake 2002'de 4, Soçi 2014'te iki kez olmak üzere kış olimpiyatlarında 8 altın kazanan Björndalen, ayrıca 4 gümüş ve 2 bronzla oyunlarda 14 kez madalya sevinci yaşadı.

Ireen Wüst olimpiyatlarda 13 madalya kazandı

Norveçli sporcuların ardından kış olimpiyatlarının en başarılı isimleri arasında Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst öne çıkıyor.

Sürat pateninde 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna takan 39 yaşındaki Wüst, kış olimpiyatlarında branşının en başarılı temsilcisi ünvanını elinde tutuyor.

Kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan 10 sporcu ve ülkeleri şöyle:

SporcuÜlkeDalAltınGümüşBronzToplam madalya
1Marit BjörgenNorveçKayaklı koşu84315
2Ole Einar BjörndalenNorveçBiatlon84214
3Ireen WüstHollandaSürat pateni65213
4Björn DaehlieNorveçKayaklı koşu84012
5Arianna FontanaİtalyaKısa kulvar sürat pateni24511
6Raisa SmetaninaSovyetler BirliğiKayaklı koşu45110
7Stefania BelmondoİtalyaKayaklı koşu23510
8Lyubov YegorovaRusyaKayaklı koşu6309
9Claudia PechsteinAlmanyaSürat pateni5229
10Johannes Thingnes BoNorveçBiatlon5229

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marit Björgen Kış Olimpiyatları'nın En Başarılı Atleti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk’a büyük şok X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday
Epstein’in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:03:22. #7.11#
SON DAKİKA: Marit Björgen Kış Olimpiyatları'nın En Başarılı Atleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.