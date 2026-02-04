Marit Björgen Kış Olimpiyatları'nın En Başarılı Atleti

Norveçli sporcu Marit Björgen, Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği madalyalarla organizasyon tarihinin en başarılı ismi olarak ön plana çıkıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporseverler, 2 bin 871 sporcunun madalya mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Oyunlarda 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15 madalya elde eden Norveçli kadın kayakçı Marit Björgen, organizasyonun en başarılı ismi konumunda bulunuyor.

Björgen 5 farklı olimpiyatta 15 madalya kazandı

Kayaklı koşuda mücadele eden Björgen, 5 farklı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi.

Norveçli sporcu, Salt Lake 2002 ve Torino 2006'da gümüş, Vancouver 2010'da 3 altın, 1'er gümüş ve bronz, Soçi 2014'te 3 altın, PyeongChang 2018'de ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla evine döndü.

Björgen, dünya şampiyonalarında ise 18'i altın olmak üzere 26 madalya elde etti.

Biatlonun unutulmaz ismi Björndalen

Kış olimpiyatlarının en başarılı ikinci atleti konumda Ole Einar Björndalen yer alıyor.

Ülkesi Norveç'i biatlonda temsil eden 52 yaşındaki eski sporcu, 6 kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Erkekler biatlonda Nagano 1998 ve Vancouver 2010'da birer, Salt Lake 2002'de 4, Soçi 2014'te iki kez olmak üzere kış olimpiyatlarında 8 altın kazanan Björndalen, ayrıca 4 gümüş ve 2 bronzla oyunlarda 14 kez madalya sevinci yaşadı.

Ireen Wüst olimpiyatlarda 13 madalya kazandı

Norveçli sporcuların ardından kış olimpiyatlarının en başarılı isimleri arasında Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst öne çıkıyor.

Sürat pateninde 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna takan 39 yaşındaki Wüst, kış olimpiyatlarında branşının en başarılı temsilcisi ünvanını elinde tutuyor.

Kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan 10 sporcu ve ülkeleri şöyle:

Sporcu Ülke Dal Altın Gümüş Bronz Toplam madalya 1 Marit Björgen Norveç Kayaklı koşu 8 4 3 15 2 Ole Einar Björndalen Norveç Biatlon 8 4 2 14 3 Ireen Wüst Hollanda Sürat pateni 6 5 2 13 4 Björn Daehlie Norveç Kayaklı koşu 8 4 0 12 5 Arianna Fontana İtalya Kısa kulvar sürat pateni 2 4 5 11 6 Raisa Smetanina Sovyetler Birliği Kayaklı koşu 4 5 1 10 7 Stefania Belmondo İtalya Kayaklı koşu 2 3 5 10 8 Lyubov Yegorova Rusya Kayaklı koşu 6 3 0 9 9 Claudia Pechstein Almanya Sürat pateni 5 2 2 9 10 Johannes Thingnes Bo Norveç Biatlon 5 2 2 9

Kaynak: AA