Marmara sahiline vuran gizemli deniz canlısı

12.11.2025 09:50
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy sahilinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı bulundu.

Marmara Denizi'nden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşların merak konusu oldu.

YUNUS VE FOK BALIĞINA BENZETİLDİ

Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar, ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Kimi vatandaşlar canlının yunus balığı olduğunu öne sürerken, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.

Kaynak: İHA

Dünya, Yaşam, Son Dakika

