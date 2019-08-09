Marmaris Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanıyor

Sezonun 11'inci durağı olan ralli, 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris merkezli olarak Muğla'da organize edilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve bu yıl 'ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu' özelliğine sahip yarış, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla Spor Toto, Avis, Tursab, Go İpragaz, Turk Telekom, Pilotcar, Turk Yatch, PowerApp, Socar, Anex Tour, Faselis, Autoclub ve Ahu Hospital sponsorluğunda, düzenlenen rallinin bu yıl eklenen iki yeni etapla daha da çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.

12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabıyla başlayarak 3 gün boyunca Marmaris-Datça-Muğla bölgesindeki etaplarda devam edecek olan ralli, bu yıl yine hem karadan, hem de teknelerle denizden izlenebilecek. Bir sezonda 5 milyona yakın seyircinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağına bu yıl daha çok sayıda yerli ve yabancı seyirci bekleniyor.

Youtube'dan 25 milyon ve Dünya genelinde 155 televizyon kanalından 849 milyon izleyiciye ulaşan şampiyonanın Türkiye ayağı geçtiğimiz yıl global medya değerlendirmesi raporlarına göre 14 ülke arasında ilk 5 içerisinde yer almış, karşılama, konaklama, gastronomi ve ağırlama konularını kapsayan değerlendirmede 3. sırayı alarak Türk misafirperverliğini ve kültürünü dünyaya en iyi şekilde göstermişti. Ayrıca organizasyon Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu raporuna göre; "Çevre İçin Eylem" Programı kapsamında ilk senesinde 3 üzerinden 2 yıldız almıştı.