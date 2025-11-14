Marmaris'te 33 Gün Sürecek Yeni Yıl Festivali Hazırlıkları Başladı

(MUĞLA) - Marmaris, 33 gün sürecek büyük yılbaşı coşkusuna hazırlanıyor. Marmaris Belediyesi, 29 Kasım'da başlayıp 31 Aralık'a kadar sürecek "Yeni Yıl Festivali" için hazırlıklarını hızlandırdı.

Marmaris, 29 Kasım–31 Aralık günleri arasında 33 gün sürecek büyük "Yeni Yıl Festivali" için hazırlıklarını hızlandırıyor. 2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken Marmaris, uzun soluklu ve rengarenk bir festivalle yeni yıla "merhaba" demeye hazırlanıyor. Marmaris Belediyesi, 29 Kasım'da başlayıp 31 Aralık'a kadar sürecek 33 günlük Yeni Yıl Festivali için hazırlıklarını hızlandırdı. 'Kültürlerin Buluşması' sloganıyla düzenlenecek festivalde Asya'dan ve Avrupa'dan gelecek kültürel elçilerle yeni yılın farklı kıtalarda kutlama gelenekleri Marmaris'te bir araya gelecek.

Meydanda yılbaşı panayırı

Festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak Yeni Yıl Panayırı, hem alışveriş hem eğlencenin merkezi olacak. Hediyelik eşya, doğal taş, el işi ürünler, takı, aksesuarların yer alacağı stantlar için başvurular alınmaya başlandı. Ayrıca ziyaretçileri sokak lezzetlerinin sunulacağı yiyecek stantları ve çocuklara özel oyun alanları bekliyor.

Buz pisti eğlencenin merkezi olacak

Bu yıl festivalin en dikkat çekici yeniliklerinden biri sahilde kurulacak buz pisti olacak. Eski belediye binası alanında hem çocuklar hem de yetişkinler için gün boyu açık olacak buz pisti, festivale kış masalı havası katacak. Aynı alanda kurulacak karaoke sahnesi ise eğlencenin ritmini yükseltecek.

Nardugan Bayramı kutlanacak

Marmaris Belediyesi bu yıl ayrıca köklü Türk geleneği olan Nardugan Bayramı için özel bir program hazırladı. Orta Asya'da halen kutlanmaya devam eden Nardugan Bayramı için 21–22 Aralık tarihlerinde etkinlikler düzenlenecek. 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, "yeniden doğuşu" simgeleyen bu kadim bayramın neşesi Marmaris'te yaşatılacak. İki gün boyunca kentte farklı bir atmosfer oluşturacak.

Öte yandan, festival kapsamında panayır sahnesi amatör yeteneklere açılacak. Müzik, dans, tiyatro, gösteri veya farklı branşlarda sahne performansı sergilemek isteyen amatör yetenekler sahnede kendini gösterme fırsatı sunacak. Festivalde ayrıca konserler de olacak.

Başkan Ünlü'den davet

Bir ayı aşkın sürecek programıyla hem ilçe halkına hem de ziyaretçilere unutulmaz bir yeni yıl deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'i yılın son günlerinde yine birlik, neşe ve paylaşım duygusunun hakim olduğu bir atmosfere kavuşturuyoruz. Yeni Yıl Festivali kentimize canlılık katarken, vatandaşlarımız için de keyifli bir buluşma noktası olacak. Halkımızı bu güzelliği paylaşmaya bekliyoruz" dedi.