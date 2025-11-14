Marmaris'te 33 Gün Sürecek Yeni Yıl Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris'te 33 Gün Sürecek Yeni Yıl Festivali Hazırlıkları Başladı

14.11.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris, 29 Kasım'da başlayacak ve 31 Aralık'a kadar sürecek 'Yeni Yıl Festivali' için hazırlıklarını hızlandırıyor. Festival, renkli etkinlikler ve kültürel buluşmalarla dolu olacak.

(MUĞLA) - Marmaris, 33 gün sürecek büyük yılbaşı coşkusuna hazırlanıyor. Marmaris Belediyesi, 29 Kasım'da başlayıp 31 Aralık'a kadar sürecek "Yeni Yıl Festivali" için hazırlıklarını hızlandırdı.

Marmaris, 29 Kasım–31 Aralık günleri arasında 33 gün sürecek büyük "Yeni Yıl Festivali" için hazırlıklarını hızlandırıyor. 2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken Marmaris, uzun soluklu ve rengarenk bir festivalle yeni yıla "merhaba" demeye hazırlanıyor. Marmaris Belediyesi, 29 Kasım'da başlayıp 31 Aralık'a kadar sürecek 33 günlük Yeni Yıl Festivali için hazırlıklarını hızlandırdı. 'Kültürlerin Buluşması' sloganıyla düzenlenecek festivalde Asya'dan ve Avrupa'dan gelecek kültürel elçilerle yeni yılın farklı kıtalarda kutlama gelenekleri Marmaris'te bir araya gelecek.

Meydanda yılbaşı panayırı

Festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak Yeni Yıl Panayırı, hem alışveriş hem eğlencenin merkezi olacak. Hediyelik eşya, doğal taş, el işi ürünler, takı, aksesuarların yer alacağı stantlar için başvurular alınmaya başlandı. Ayrıca ziyaretçileri sokak lezzetlerinin sunulacağı yiyecek stantları ve çocuklara özel oyun alanları bekliyor.

Buz pisti eğlencenin merkezi olacak

Bu yıl festivalin en dikkat çekici yeniliklerinden biri sahilde kurulacak buz pisti olacak. Eski belediye binası alanında hem çocuklar hem de yetişkinler için gün boyu açık olacak buz pisti, festivale kış masalı havası katacak. Aynı alanda kurulacak karaoke sahnesi ise eğlencenin ritmini yükseltecek.

Nardugan Bayramı kutlanacak

Marmaris Belediyesi bu yıl ayrıca köklü Türk geleneği olan Nardugan Bayramı için özel bir program hazırladı. Orta Asya'da halen kutlanmaya devam eden Nardugan Bayramı için 21–22 Aralık tarihlerinde etkinlikler düzenlenecek. 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, "yeniden doğuşu" simgeleyen bu kadim bayramın neşesi Marmaris'te yaşatılacak. İki gün boyunca kentte farklı bir atmosfer oluşturacak.

Öte yandan, festival kapsamında panayır sahnesi amatör yeteneklere açılacak. Müzik, dans, tiyatro, gösteri veya farklı branşlarda sahne performansı sergilemek isteyen amatör yetenekler sahnede kendini gösterme fırsatı sunacak. Festivalde ayrıca konserler de olacak.

Başkan Ünlü'den davet

Bir ayı aşkın sürecek programıyla hem ilçe halkına hem de ziyaretçilere unutulmaz bir yeni yıl deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'i yılın son günlerinde yine birlik, neşe ve paylaşım duygusunun hakim olduğu bir atmosfere kavuşturuyoruz. Yeni Yıl Festivali kentimize canlılık katarken, vatandaşlarımız için de keyifli bir buluşma noktası olacak. Halkımızı bu güzelliği paylaşmaya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Festival, Marmaris, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te 33 Gün Sürecek Yeni Yıl Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Birçok ülke alarma geçti 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor
Fenerbahçe’den savcılığa suç duyurusu Fenerbahçe'den savcılığa suç duyurusu
Çorum’da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
20 şehidimizin naaşı Türkiye’ye getirildi 20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

14:46
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak
14:09
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın Rafa Silva’ya fena salladı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı
13:09
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı
12:54
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...
12:05
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 15:20:33. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te 33 Gün Sürecek Yeni Yıl Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.