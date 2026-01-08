Marmaris'te Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı - Son Dakika
Marmaris'te Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı

Marmaris\'te Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı
08.01.2026 14:41
Marmaris'te alkollü sürücünün motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı kamerada.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi metrelerce ileriye savrulup yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi 67. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 48 AUL 419 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 48 AZB 614 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.A.A. önce otomobilin üzerine, ardından yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından motosiklet yolcusu Y.A.A.'yı Marmaris Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsünü A.D.'yi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik ekipleri tarafından yol güvenliğinin sağlanmasının ardından otomobil sürücüsü A.A.'nın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün hızla geldiği ve önünde seyreden motosiklet sürücüsüne çarptığı, çarpışmanın etkisiyle sürücü ve yolcunun savrularak sürüklenmesi yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris'te Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı

Marmaris'te Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı
