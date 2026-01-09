Marmaris'te Çöp Kamyonu Kadını Ezdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Beldibi Mahallesi'nde G.K. (43) idaresindeki Marmaris Belediyesine ait çöp kamyonu, çöp aldıktan sonra hareket ettiği sırada Gülderen Türkmen'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Türkmen, Marmaris Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
