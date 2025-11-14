Marmaris'te Diyabet Farkındalığı İçin Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ücretsiz kan şekeri ölçümü yaptı ve diyabetle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Marmaris Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi. Sabah 09.00-12.30 saatleri arasında yapılan etkinlikte vatandaşlara kan şekeri ölçümü hizmeti sunuldu.

Etkinlikte 68 vatandaşın kan şekeri ölçümü yapılırken; boy, kilo, bel ve kalça ölçümleri de alınarak vücut kitle indeks analizi gerçekleştirildi. Parmak ucundan yapılan ölçümlerde kan şekeri yüksek çıkan vatandaşlar, sağlık personeli tarafından bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ayrıca, diyabetle ilgili bilgilendirici açıklamalar yapıldı.

Erken teşhis çok önemli

Etkinlikte konuşan Diyetisyen Meltem Mirza, diyabetin kandaki glikoz seviyesinin normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu belirterek, "Diyabet; vücudun yeterli insülin üretememesi ya da ürettiği insülini etkili şekilde kullanamaması sonucu gelişiyor. Bu durum zamanla kalp, göz, böbrek ve sinir sistemi gibi birçok organı olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

Çok su içme, sık idrara çıkma, geceleri idrara kalkma, iştah artışıyla birlikte kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve bulanık görmenin diyabet belirtileri arasında olduğunu vurgulayan Mirza, tip 2 diyabetin çoğu zaman sinsi ilerlediğinin altını çizdi.

Mirza, "Diyabetlilerin en az yarısı hastalığının farkında olmadan yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle 45 yaş üzerindeki herkesin düzenli olarak diyabet taraması yaptırması gerekiyor. Aile öyküsü bulunan ve fazla kilolu bireylerin ise daha erken yaşlardan itibaren kontrol altında olması şarttır" diye konuştu.