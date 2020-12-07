Marmaris'te imara aykırı binalar yıkılıyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Söğüt Mahallesi'ne gitti.

Ekipler, birinci derece doğal sit alanına yapıldığı belirlenen iki katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Yıkımların kaçak olduğu belirlenen diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili Marmaris Belediyesinin ödenek, işgücü ve araç yetersizliği yaşadığını bildirmesi üzerine gerekli desteği vererek yıkımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Martta başlayan yıkımların salgın süreci dolayısıyla ertelendiğini anlatan Özdil, yapılan itirazların ardından hukuki sürecin tamamlanmasıyla ayrım gözetmeksizin yıkımlara başlandığını kaydetti.

Özdil, Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde toplamda 186 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirdi.