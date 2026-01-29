Marmaris'te Restorana Silahlı Saldırı - Son Dakika
Marmaris'te Restorana Silahlı Saldırı

29.01.2026 00:12
Marmaris'te bir restoranda silahlı saldırıda işletmeci yaralandı, iki şüpheli aranıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkıp gelen bir kişi silahla saldırdı. Ayağından yaralanan işletmeci ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi edinilirken tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Olaydan sonra motora binerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - MUĞLA

