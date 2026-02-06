Marmaris\'te Sel Faciası: Zekeriya Şahin Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapılarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Zekeriya Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
Şahin'in cenazesi, Osmaniye Mahallesi Hacıağaç Camisi'ne getirildi. Aile üyeleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Burada kılınan namazının ardından Şahin'in cenazesi, Hacıağaç Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, ailenin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.
Olay
Osmaniye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Zekeriya Şahin'in kullandığı otomobil, Kavacık mevkisinde dere yatağından geçerken suya kapılmıştı.
AFAD, orman, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla önce otomobiline, ardından 100 metre ileride Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
