Marmaris'te Sel Faciası: Zekeriya Şahin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris'te Sel Faciası: Zekeriya Şahin Hayatını Kaybetti

Marmaris\'te Sel Faciası: Zekeriya Şahin Hayatını Kaybetti
06.02.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sel sularına kapılan Zekeriya Şahin'in cenazesi Marmaris'te defnedildi. Olayda 42 yaşındaki Şahin hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapılarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Zekeriya Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Şahin'in cenazesi, Osmaniye Mahallesi Hacıağaç Camisi'ne getirildi. Aile üyeleri cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Burada kılınan namazının ardından Şahin'in cenazesi, Hacıağaç Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, ailenin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Olay

Osmaniye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Zekeriya Şahin'in kullandığı otomobil, Kavacık mevkisinde dere yatağından geçerken suya kapılmıştı.

AFAD, orman, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla önce otomobiline, ardından 100 metre ileride Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Sel Faciası: Zekeriya Şahin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:07:43. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Sel Faciası: Zekeriya Şahin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.