Marmaris\'te Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yer yer sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Olumsuz hava şartları dolayısıyla İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde iki küçük teknenin kıyıya vurduğu öğrenildi. Yetkililer ve ilgili kurumlar sahada çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışların bazı bölgelerde ağaç kırılmalarına ve küçük çaplı maddi hasarlara yol açtığı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgarların yarın (salı) akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MUĞLA