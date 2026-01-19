Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

19.01.2026 16:16
Marmaris'te düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 805 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamette 805 gram esrar, 145 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

16:50
16:40
16:21
16:13
15:52
15:16
