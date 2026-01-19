Marmaris'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu! - Son Dakika
Marmaris'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu!

19.01.2026 19:49
Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı, 800g esrar ve 145g bonzai ele geçirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün operasyon düzenleyen ekipler,3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 107 adet sentetik ecza hapı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Marmaris, Güncel, Suç, Son Dakika

