Marmaris Ultra Trail 2025: Doğa ve Spor Tutkunları Buluşuyor
Marmaris Ultra Trail 2025: Doğa ve Spor Tutkunları Buluşuyor

12.11.2025 10:16
Marmaris, 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek Marmaris Ultra Trail ile sporcuları ve doğa severleri ağırlayacak. 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla gerçekleştirilecek organizasyona 14 ülkeden bin 151 sporcu katılacak.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla gerçekleşecek organizasyon, bu yıl yenilenen parkurlarıyla daha kapsamlı bir yapıya kavuştu. Başlıca etaplardan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail 100K, zorlu yapısıyla öne çıkarken; geçen yılın en uzun parkuru olan 78K, bu yıl revize edilerek 70K olarak yeniden tasarlandı. Ayrıca 48K, 30K, 16K ve 5K etapları da her seviyeden sporcuya Marmaris'in doğasında koşma imkanı sunacak.

Orman yangını farkındalık çalışmalarına destek

Sporcular, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşilbelde üzerinden Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi Marmaris'e özgü önemli noktalardan geçecek ve yeniden denizle buluşacak. Bu yılın en uzun parkuru olan 100K rotası, "Ormanın Gözleri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında yer alan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi üzerinden geçerek Marmaris'in orman yangınlarına karşı yürüttüğü farkındalık çalışmalarına destek veriyor. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan gelen sporcular, üç gün sürecek büyük heyecana ortak olacak.

"Marmaris'in dört mevsim yaşayan bir destinasyon olduğunu gösteriyor"

5 kilometrelik etapta kendisi de koşacak olan Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'i alternatif sporların merkezi haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Marmaris, sadece deniz turizmiyle değil; doğa, spor, kültür ve etkinlik turizmiyle de öne çıkan bir şehir. Ultra Trail gibi organizasyonlar turizm çeşitliliğimizi güçlendiriyor ve Marmaris'in dört mevsim yaşayan bir destinasyon olduğunu dünyaya gösteriyor. Hafta sonu yarışacak tüm katılımcılara keyifli bir yarış diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

