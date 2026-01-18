Maryland Lisesinde İslamofobik Grafiti Tepkisi - Son Dakika
Maryland Lisesinde İslamofobik Grafiti Tepkisi

18.01.2026 02:16
Maryland'daki bir lisede İslamofobik grafiti yazılması, okul ve CAIR tarafından kınandı.

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki bir lisenin duvarlarına İslamofobik ve Filistin karşıtı grafitilerin yazılması tepki çekti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bethesda'daki Walt Whitman Lisesi yetkilileri olayla ilgili okul topluluğuna mektup gönderdi.

Okul Müdürü Gregory Miller mektupta, "Bu sabah okul binasına 'Müslümanlar defolun gidin, Filistin'i nükleer silahla vurun' yazısı ve Davut yıldızı sembolüyle grafiti yapıldığını keşfettik." ifadelerini kullandı.

Bu son derece saldırgan, tehditkar, Filistin karşıtı ve İslamofobik nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu belirten Miller, Bethesda polisi ile birlikte olayın soruşturulduğunu kaydetti.

ABD Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Maryland ofisi de yaptığı açıklamada vandalizmi kınadı.

CAIR Maryland Direktörü Zainab Chaudry, Gazze'deki duruma işaret ederek, "İki yıldan fazla süredir soykırıma ve on yıllarca süren baskıya maruz kalan bir nüfusun yok edilmesini savunan dil, alçakça, patolojik bir zulüm ifadesidir." ifadesini kullandı.

Chaudry, nefret söyleminin ifade özgürlüğü olmadığını vurgulayarak, okuldaki Müslüman öğrencilerin de kendilerini güvende, değerli ve korunmuş hissetmeyi hak ettiğinin altını çizdi.

Yerel medya, söz konusu lisenin bulunduğu Montgomery Okul Bölgesinde, son birkaç yıldır benzeri nefret ve önyargı içeren diğer vandalizm olaylarının da yaşandığı bilgisini paylaştı.

Başkent Washington'daki büyükelçilikler bölgesine yakın bir mesafede bulunan Bethesda semtinin birçok diplomata ev sahipliği yaptığı ve bölgenin en kalabalık Yahudi cemaatine de sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

