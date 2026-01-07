Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı 16 Ocak'ta! - Son Dakika
Kültür Sanat

Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı 16 Ocak'ta!

07.01.2026 13:21
Yeni film, çocuklar için eğlenceli bir seçenek sunuyor ve dostluk gibi temaları işliyor.

Animasyon dizi Maşa ile Koca Ayı'nın yeni filmi "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" 16 Ocak'ta vizyona girecek.

Animaccord yapımcılığında hazırlanan, FilmMedya tarafından Türkiye'deki ithalat ve dağıtımı gerçekleştirilen film, sömestr tatilinde çocuklar ve aileler için eğlenceli bir sinema alternatifi sunuyor.

Film, eğlenceli anlatımının yanı sıra paylaşma, kendine inanma, dostluk ve yardımlaşma gibi temaları ön plana çıkararak her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Yönetmenliğini Vasiliy Bedoshvili, Elena Chernova, Ekaterina Grosheva, Jalil Rizvanov, Vasily Volkov'un üstlendiği filmin senaryosunu Mariya Bolshakova, Dmitry Gordinsky, Mariya Koneva, Jalil Rizvanov, Roman Tramvay kaleme aldı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Yeni macerada Maşa, Daşa ve Koca Ayı eğlencelerle dolu mucize parkına doğru yola çıkar. Daşa parktaki tüm görevleri tamamlayarak büyük gösteriye katılmak isterken, Maşa her zamanki gibi eğlencenin peşinden gidiyor. Koca Ayı ise parkta akıllı fotoğraf makinesini denemeyi planlıyor. Ancak bu planlar, sürpriz gelişmelerle bambaşka bir maceraya dönüşüyor."

