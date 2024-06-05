MASKİ, içme suyu depolarında modernizasyon çalışması yapıyor - Son Dakika
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MASKİ, içme suyu depolarında modernizasyon çalışması yapıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, depolarda modernizasyon çalışması yaparak vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefliyor. Çaybaşı İçme Suyu Deposu'na su iletimi yapan çelik terfi hattında yapılan kelepçe montajı ile su kayıplarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Şehir merkezinde su kesintisi yaşanmaması için çalışmalar dikkatli bir şekilde yürütülüyor.

05.06.2024 15:59
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak için depolarda modernizasyon çalışması yapıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 15 bin tonluk Fidanlık İçme Suyu Deposu'ndan Çaybaşı İçme Suyu Deposu'na su iletimi yapan 700 mm çapındaki çelik terfi hattının sürekli arıza veren kısmında, yurtdışından getirilen ve basınca dayanıklı kelepçe montajı yaptı. Su kayıplarının önüne geçmek ve hanelere ulaşan suyun verimli ve kesintisiz olması için yapılan çalışma esnasında şehir merkezinde su kesintisi yaşanmasına da izin verilmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MASKİ, içme suyu depolarında modernizasyon çalışması yapıyor - Son Dakika

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