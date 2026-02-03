Maslak\'ta Otopark Yangını: 5 Araç Küle Döndü

MASLAK Atatürk Oto Sanayi'de gece saatlerinde bir otoparkta çıkan yangında 5 araç küle döndü. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri şüpheli Kazım K.'yi (39) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karton ve plastiklerle ısınmak amacıyla ateş yaktığını ve alevlerin kısa sürede çevreye yayıldığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi. Poliste 13 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye gece saatlerinde otoparkta bulunan 5 araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Araçların demir yığınına döndüğü olayda polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

'ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTIM'

Bunun üzerine şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen bir kişiyi durdurdu. Kamera görüntülerindeki kişiyle benzerlik tespit edilmesi üzerine kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaya başaldı.Bir süre sonra suçunu itiraf eden Kazım K., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K. karton ve plastiklerle ısınmak amaçlı ateş yaktığını ve alevlerin çevreye yayıldığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi.

13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Poliste 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kasten yaralama', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit-hakaret', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Ailenin korunması kanununa muhalefet' suçlarından 13 suç kaydı olan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kazım K., 'Mala zarar verme' suçundan tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.