 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu - Son Dakika
Üye Girişi

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Barbaros, Esra ve Batuhan arasında yapılan eleme oyununda en az oyu alarak hayallerine veda eden isim Dilara oldu.

18.12.2023 - 08:46,  Güncelleme: 09:05
Abone Ol

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Batuhan, Barbaros ve Esra arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı oyunun sonunda elenen isim Dilara oldu.

GECENİN BİRİNCİSİ BARBAROS OLDU

Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. İlk oyununun sonunda Barbaros ilk turu 1. olarak bitirirken en düşük puanı alan Dilara oldu. Yarışmacılar 2. turda Danilo Şef'in Canele ismindeki tatlısı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Barbaros 35, Batuhan 37,5, Esra 36, Dilara ise 31,5 puan alarak finale günler kala MasterChef All Star hayallerine veda etti.

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu

DİLARA: YARIŞMADA KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM, KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
MasterChef All Star\'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
YORUMLAR

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Star, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu - Son Dakika


08:46
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20
İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den 'Marmara' yorumu İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
04:55
Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
02:35
Gece yarısı Gümüşhane'de 4.3 şiddetinde deprem: 17 sarsıntı gerçekleşti Gece yarısı Gümüşhane'de 4.3 şiddetinde deprem: 17 sarsıntı gerçekleşti
00:27
4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20 İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
04:55 Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
02:35 Gece yarısı Gümüşhane'de 4.3 şiddetinde deprem: 17 sarsıntı gerçekleşti
00:27 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 09:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement