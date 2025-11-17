MasterChef Somer Şef, Ataşehir Belediyesi Aşevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MasterChef Somer Şef, Ataşehir Belediyesi Aşevi'ni Ziyaret Etti

17.11.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Ataşehir Belediyesi Aşevi'nde hijyen şartları ve gıda malzemeleri hakkında takdirlerini iletti. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, aşevindeki çalışmaların önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Aşevi'ni ziyaret eden MasterChef Türkiye jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, hijyen şartları ve gıda malzemelerine yönelik takdirlerini iletti.

2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Somer Şef, ilk olarak Ataşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis restoranı olarak hizmete açılan Ata Teras'a konuk olmuştu. Ata Teras'ın ardından Aşevi'ni de ziyaret eden ünlü şef, Aşevi'ndeki hijyen şartları ve kullanılan gıda malzemelerine yönelik takdirlerini iletti.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Belediyemizin Aşevi'nde her gün büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaları kıymetli şefimiz Somer Sivrioğlu ile birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Somer Şef'e, kamusal mutfaklarımızın taşıdığı bu önemli sorumluluğa gösterdiği ilgi, yapıcı değerlendirmeleri ve uzmanlığıyla sağladığı perspektif için teşekkür ediyorum. Komşularımıza uzanan bu dayanışma zincirini, vatandaşlarımızın katkılarıyla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayacak durumdaki ilçe sakinlerine her gün iki öğün, dört çeşit yemek ulaştıran Ataşehir Belediyesi Aşevi'ndeki tüm üretim süreçleri gıda mühendisi kontrolünde, hijyen standartlarına uygun şekilde yapılıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Son Dakika

Son Dakika Güncel MasterChef Somer Şef, Ataşehir Belediyesi Aşevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:42:58. #7.13#
SON DAKİKA: MasterChef Somer Şef, Ataşehir Belediyesi Aşevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.