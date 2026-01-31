Matlı Şirketler Grubu, Gulfood 2026'da Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
Matlı Şirketler Grubu, Gulfood 2026'da Ürünlerini Sergiledi

31.01.2026 16:16
Matlı, Yörsan ve Keskinoğlu markalarıyla Dubai'de düzenlenen Gulfood 2026'da yer aldı.

Matlı Şirketler Grubu, Yörsan ve Keskinoğlu markalarıyla 25-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen Gulfood 2026'da, ürünlerini sergiledi.

Matlı Şirketler Grubundan yapılan açıklamaya göre, Dubai World Trade Centre'daki fuarda yer alan şirketin stantları, sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.

Matlı Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Yörsan, geleneksel ve modern süt ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunarken, Keskinoğlu, entegre tavukçuluk yapısını, piliç eti ve yumurta ürünlerini fuarda tanıttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Gulfood 2026'da Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Fuarda mevcut iş ortaklarıyla ilişkileri güçlendirdiklerini ve yeni işbirlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Matlı, şunları kaydetti:

"2027 yılında Matlı Şirketler Grubu bünyesinde yer alan tüm firmalarımızla fuara katılmayı hedefliyoruz. Türk gıda sektörünün uluslararası pazarlardaki gücünü göstermenin yanı sıra Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan güçlü bir gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Sağlıklı nesiller, kaliteli yaşamlar' misyonuyla üretimden tüketime tüm süreçlerimizi bu anlayışla şekillendiriyor, sürdürülebilir ve kaliteli üretimle ülke ekonomisine ve toplumsal yaşama katma değer sağlamaya devam ediyoruz."

Matlı Şirketler Grubu Genel Müdürü Önder Matlı da fuarın dünya gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bu yönüyle markalarımızın küresel tanıtımı açısından kritik bir platform. Matlı Şirketler Grubu olarak, 6 kıtada 66 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda, farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçilerle yeni pazar fırsatlarını değerlendirdik ve ürün portföyümüzü global alıcılarla buluşturduk. Özellikle Orta Doğu başta olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Keskinoğlu, İhracat, Ekonomi, Yörsan, Dubai, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:16:22. #.0.4#
