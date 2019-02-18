Son Dakika Haberleri: Maydanoz Kasaları Arasında Kaçak İçki Ele Geçirildi

Maydanoz Kasaları Arasında Kaçak İçki Ele Geçirildi

56 dakika önce

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda maydanoz kasaları arasına gizlenmiş 155 litre kaçak içki ele geçirildi.

Maydanoz Kasaları Arasında Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda maydanoz kasaları arasına gizlenmiş 155 litre kaçak içki ele geçirildi.


Merkeze bağlı Eskiköy köyünde ikamet eden E.K'nin (26), evinde imal ettiği kaçak içkiyi il merkezine götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı Çorum- İskilip kara yolunun 10. kilometresindeki Altınbaş köyü mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan maydanoz kasaları arasına gizlenmiş 15 plastik bidon içerisinde 155 litre rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K, karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Güncel
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