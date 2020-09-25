Bilecik'te, belediyeye ait mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Bozüyük ilçesi Tekke Mahalle Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde yaşandı. Dün belediye ekipleri tarafından, caddede bulunan mazgalların çalındığı fark edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrasında polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu, belediye mazgallarını çaldığı öne sürülen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli E.N. ilçe emniyetindeki işlemleri akabinde, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mazgallar belediye ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Mazgalları çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika